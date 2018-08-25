Цхинвал, 25 августа, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель посетить республику «через дверь, а не через сады». Об этом Бибилов заявил сегодня, 25 августа, на пресс-конференции.

Kremlin.ru Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель находилась в Грузии с официальным визитом. Там она провела переговоры с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, пообщалась со студентами Тбилисского университета, где заявила, что Абхазия и Южная Осетия якобы «оккупированы» и являются неотъемлемой частью Грузии.

Кроме того, Меркель побывала в селе Одзиси, расположенном на границе с Южной Осетией. Там она в бинокль разглядывала российскую военную базу, расположенную неподалеку.

Бибилов заявил, что в Южной Осетии принимаю гостей тогда, когда они ходят через дверь.

«Мы гостей принимаем, когда они входят через дверь. Мы приглашаем госпожу Ангелу Меркель через дверь, а не через сады», — сказал президент Южной Осетии.

Кроме того, он добавил, что ему приятен тот факт, что мировое сообщество интересуется республикой.

Также Бибилов предположил, что через бинокль Меркель смогла увидеть развитие Южной Осетии, то, куда напрвлено пристальное внимание пограничного контроля республики, прекрасные здания Федеральной службы безопасности России и благоприятные условия службы.