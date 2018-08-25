Нью-Дели, 25 августа, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии Нитин Гадкари объявил о том, что в конце года начнутся работы по строительству скоростной магистрали, которая соединит Дели и Мумбаи. По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», в соответствии с планом Express Highway новая скоростная магистраль соединит деловую столицу Индии с ее административным центром, время в пути должно составить 12 часов.

(сс) Devanath Моторикша

Нитин гадкари также сообщил о том, что стоимость проекта составит около триллиона рупий и что новая автомагистраль будет соединена с автомагистралью Мумбаи-Нагпур для удобства пользования.

Особо министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог подчеркнул, что данная магистраль будет использоваться в основном для пассажирского автомобильного транспорта, а для грузового транспорта будут проложены отдельные маршруты такие как Сурат-Насик-Пуна, которые, по задумке авторов проекта, будут более удобны для коммерческого использования.