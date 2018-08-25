Владивосток, 25 августа, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Вертолет МЧС России Ми-8 вылетел из Владивостока на помощь северокорейским рыбакам, терпящим бедствие в Японском море 25 августа, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

Mchs.gov.ru Ми-8 МЧС России

Владивостокский морской спасательно-координационный центр получил информацию о том, что в 60 милях южнее порта Находка потеряло ход иностранное рыболовное судно. Экипаж из шести человек сообщил в спасательную службу, что требуется эвакуация. Двоих рыбаков эвакуировал проходящий мимо лайнер. Эвакуировать остальных не удалось из-за сильных волн.

Для проведения поисковых работ был поднят вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. Работа спасателей проходит в условиях нестабильной погоды, в районе поиска действуют несколько тайфунов, поднимаются волны от 3 до 6 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля 2018 года члены экипажа камчатского промыслового судна «Пётр Ильичев» были награждены медалями МЧС за спасение северокорейских рыбаков в Японском море. Спасательная операция была произведена в декабре 2017 года, когда российское судно обнаружило в море деревянную шхуну, терпящую бедствие.