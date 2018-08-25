Мешхед, Иран, 25 августа, 2018, 11:31 — ИА Регнум. В результате обрушения трёх жилых домов в иранском городе Мешхед погибли 10 человек, пять человек получили ранения. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает агентство ISNA со ссылкой на пожарных.

(сс) Angelo_Giordano Разрушенный дом

Обрушение произошло утром 25 августа. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв водонагревающего котла. В результате инцидента три дома полностью обрушились, ещё 15 соседних домов получили серьезные повреждения.

Точная причина произошедшего устанавливается. Пятеро пострадавших госпитализированы.