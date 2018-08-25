Порт-Морсби, 25 августа, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Об извержении вулкана, произошедшем на острове Манам в Папуа-Новой Гвинее, сообщает 25 августа Radio New Zealand.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

По сообщению радиостанции, извержение началось рано утром 25 августа. Местные жители сообщили о лаве, появившейся на вершине вулкана и об огромном облаке вулканического пепла, закрывшем свет солнца.

Из-за последнего обстоятельства, связанного с произошедшим извержением, Австралийский консультативный центр по вулканическому пеплу Дарвина (DVAAC) был вынужден объявить красный уровень тревоги для полетов авиации. Облако пепла поднялось на высоты, где расположены маршруты коммерческих авиалиний.

Кроме этого, сообщается о возможности эвакуации местных жителей.

Отметим, расположенный на одноименном острове вулкан Манам является одним из самых активных вулканов на территории Папуа-Новой Гвинеи. Последнее его извержение было в 2017 году, а в 2004 г. из-за крупного извержения с острова было экстренно эвакуировано 9 тысяч человек.