Баку, 25 августа, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Федеральный канцлер ФРГ Анегла Меркель прибыла в Баку с официальным визитом 25 августа, сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

В Бакинском международном аэропорту «Гейдар Алиев» Ангелу Меркель встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов. Для встречи канцлера был выстроен почетный караул и подняты флаги Азербайджана и Германии.

Ожидается, что одной из главных тем предстоящих переговоров лидеров Германии и Азербайджана станет возможность увеличения поставок в Евросоюз природного газа.

Напомним, визит в Азербайджан стал завершающим в трехдневной поездке Ангелы Меркель по Закавказью. Перед визитом в Азербайджан канцлер ФРГ посетила Грузию и Армению.