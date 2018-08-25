Вашингтон, 25 августа, 2018, 11:09 — ИА Регнум. 60 лет исполнилось сегодня, 25 августа, одному из самых экстравагантных и неординарных кинорежиссёров Голливуда — Тиму Бёртону.

(сс) Romain DUBOIS Тим Бёртон

Тим Бёртон — автор и воплотитель на экране самых смелых фантазий. Каждый его вышедший фильм — событие в кинематографе. Он находит своих почитателей и как автор коммерческих проектов, вроде фильмов «Бэтмен» и «Планета обезьян», так и фильмов, которые сам режиссёр считает личными и в чём-то автобиографическими, таких, как «Эдвард — руки-ножницы».

Бёртон часто снимает фильмы, которые называют «новой готикой», в которых неизменно присутствует чёрный юмор, а страшные на вид персонажи оказываются милыми и обаятельными.

Режиссёр открыл миру таких замечательных актёров, как Джонни Депп, сотрудничество с которым продолжается уже много лет, и Хелену Бонем Картер, с которой режиссёр продил в браке 13 совместных лет.

В фильмографии Бёртона насчитывается уже более 30 игровых и анимационных фильмов. Каждый из его фильмов — это шедевр, который может вызвать у зрителя целую палитру эмоций, от страха до улыбки, но никогда никого не оставит равнодушным.

Напомним, что Тим Уолтон Бёртон родился в 1958 году в США, в городе Бёрбанк, штат Калифорния. Тим Бёртон — писатель, сценарист, продюсер и режиссёр. Был удостоен в 2008 году почетной награды Scream за вклад в развитие жанра фильма ужасов, а в 2010 году стал офицером французского ордена Искусств и литературы.