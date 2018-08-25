Вашингтон, 25 августа, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Астероид размером от 70 до 160 метров в диаметре приближается к Земле. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные NASA.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Наблюдает

Астероид 2016 NF23 классифицирован агентством как «потенциально опасный», так как он пройдет возле нашей планеты на расстоянии, составляющем менее 0,05 астрономической единицы — 7,5 миллиона километров.

По данным астрономов, астероид максимально приблизится к Земле 29 августа, его скорость составляет свыше 9 километров в секунду.

Отметим, ранее в NASA сообщили, что вероятность столкновения Земли с каким-либо из известных астероидов в ближайшие сто лет практически равна нулю.