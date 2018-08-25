Луганск, 25 августа, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Одиннадцать нарушений режима прекращения огня на Донбассе допустили украинские силовики в течение прошедшей недели. Об этом 24 августа на брифинге с журналистами сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM АТО, ВСУ, украинские радикалы, война, Донбасс

По данным начальника управления, в ходе этих нарушений по территории республики было выпущено 120 различных боеприпасов.

Обстрелам подверглись населенные пункты Желобок, Пришиб, Первомайск, Донецкий, Красный Яр и район памятника князю Игорю. В Донецком, в результате нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, повреждены три жилых дома. Также, по словам Михаила Филипоненко, украинские боевики расстреляли фургон развозивший хлеб, водитель не пострадал.

Отметим, ещё 23 августа министерство обороны ЛНР прогнозировало продолжение артиллерийских обстрелов с украинской стороны.