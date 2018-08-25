Оренбург, 25 августа, 2018, 09:52 — ИА Регнум. В Оренбурге 24 августа состоялось главное культурное событие года — торжественное открытие XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». Гостей и зрителей кинофорума приветствовали актёр, музыкант, теле‑ и радиоведущий Николай Фоменко и актёр, продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Orenburg-gov.ru Ведущие церемонии открытия кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» Николай Фоменко и Леонид Ярмольник

Началом торжественной церемонии стала традиционная «красная дорожка», по которой прошли именитые гости и участники фестиваля — режиссеры Александр Прошкин, Алексей Петрухин и Юсуп Разыков, известные актеры Александр Михайлов, Олег Акулич, Данила Дунаев, Светлана Камынина, Сейдулла Молдаханов, заслуженная артистка России Алика Смехова, писательница Анна Козлова, победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт и многие другие.

В 2018 году приз «За вклад в киноискусство» получил народный артист России Александр Михайлов. Он выразил слова благодарности за полученную награду и преподнёс свой подарок оренбургским зрителям — исполнил песню из фильма «Сармат» «На дальнем берегу».

Кинофестиваль набирает всё большую популярность, как среди кинематографистов, так и у обычных зрителей. В 2018 году в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» зал, рассчитанный на четыре тысячи человек, был заполнен до отказа.

В течение шести дней фестиваля 59 картин (до 30 августа) будут бороться за призы в трех конкурсных программах: международной, «Сплетенные параллели» и «Шаг».

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«Победа на фестивале является высшей оценкой, ведь её дают коллеги по цеху. Главное, что у всех участников есть возможность показать своё творчество широкой публике, а у зрителей и профессионального сообщества — познакомиться с лучшими образцами современного мирового кино. Позволяет жителям нашего региона встретиться с любимыми актёрами, посетить творческие вечера, погрузиться в особую атмосферу фестиваля и просто посмотреть хорошее кино», — отметил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

По словам бессменного президента кинофестиваля Татьяны Воронецкой, что в 2018 году кинофорум готовит немало сюрпризов для оренбургского зрителя.

Традиционно кинопоказы пройдут на трех площадках города — в кинотеатрах «Сокол» и «Космос», а также в выставочном комплексе «Салют, Победа!». Организаторы представили новые уникальные проекты. В течение фестивальной недели пройдут три внеконкурсные программы: «Выбор FIPRESCI», короткометражного кино Австралии «SHORT + SWEET» и ретроспективный показ к 100-летию ВГИК им. С.А. Герасимова «Когда мы были молодыми» с демонстрацией ученических работ известных мастеров Станислава Говорухина, Вадима Абдрашитова, Элема Климова, Андрея Кончаловского, Карена Шахназарова.

Напомним, с 2008 по 2017 годы в фестивале приняли участие кинематографисты более чем из 50 стран мира, показано свыше 1000 фильмов зарубежных и российских режиссёров, состоялось около 100 премьер. Приз кинофестиваля «Золотой сарматский лев» теперь есть в 42 странах мира.