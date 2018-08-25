Москва, 25 августа, 2018, 09:46 — ИА Регнум. К 2025 году в России может быть создана экипировка третьего поколения «Ратник-3» с активным экзоскелетом для военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом сегодня, 25 августа, заявил журналистам председатель военно-научного комитета Сухопутных войск Александр Романюта на форуме «Армия-2018».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Романюта рассказал, что в настоящее время ЦНИИточмаш ведет разработку второго поколения армейской экипировки — «Ратник-2». В ней, в частности, будет применена система пассивного экзоскелета, которая снижает нагрузку на опорно-двигательную систему бойца.

А вот в «Ратнике-3» планируется применять активный экзоскелет с моторами и аккумуляторами. Этот экзоскелет сделает солдат быстрее и сильнее. При этом по разработке «Ратника-3» уже завершена научно-исследовательская работа.

«Ратник-3» закладывается на перспективу, отметил Романюта. Он выразил уверенность, что к 2025 году экзоскелет уже не будет никого пугать и будет нормальной, встроенной в экипировку конструкцией.

Экипировка третьего поколения получит шлем со встроенными тепловизионными камерами и другими датчиками, с помощью которых боец сможет оценивать обстановку на поле боя. По сути, каждый боец превращается в самостоятельный «датчик» на поле боя, который получает информацию и целеуказания.

«Все будет делаться автоматически, распределенной сетью, боец будет принимать решение только на поражение цели», — отметил Романюта.

Более того, «Ратник-3» будет оснащен системой климат-контроля, для комфортного ношения.

Стоит отметить, что сейчас в войсках продолжается опытная эксплуатация экипировки «Ратник» первого поколения. Оцениваются все составляющие «Ратника», устраняются выявленные нелочеты и замечания.