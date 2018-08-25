Москва, 25 августа, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего официального визита в Грузию посетила село Одзиси на границе с Южной Осетией и полюбовалась в бинокль на российскую военную базу, расположенную неподалеку. Об этом пишет таблоид Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

В ходе своего визита в Грузию Меркель встречалась со студентами Тбилисского университета. На встрече германский канцлер подчеркнула, что Абхазия и Южная Осетия — это якобы оккупированные территории и «неотъемлемая часть Грузии».

Затем Меркель поехала в Одзиси, где, в частности, посмотрела в бинокль на российскую военную базу. В этот момент её запечатлели фотографы.

Данная фотография быстро разошлась в интернете и стала предметом шуток. Пользователи сети шутят, что Меркель пытается разглядеть в бинокль «войска Путина» или же хочет «придвинуть границы Германии к России», ну или просто «любуется красотой».

Стоит отметить, что в ходе своего визита Меркель также провела переговоры с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. На официальном ужине Меркель даже спела куплет своей любимой композиции «Wir lieben die Stürme» («Мы любим бури»).

Напомним, 26 августа Абхазия и Южная Осетия отмечают День независимости.