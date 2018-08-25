Москва, 25 августа, 2018, 09:25 — ИА Регнум. 18 рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах, сообщает 25 августа сервис Яндекс.Расписания.

mrhayata Задержка рейса

По данным сервиса, 1 рейс задержан в аэропорту Шереметьево, в Домодедово задержали 11 рейсов. Во Внуково три рейса задержано, три — отменено. Один рейс вылетит с задержкой из аэропорта Шереметьево.

Причиной задержки двух рейсов во Внуково указывается позднее прибытие воздушного судна. О причинах задержки и отмене вылета других рейсов на данный момент ничего не сообщается.

Напомним, что ранее был задержан почти на 10 часов рейс авиакомпании «Якутия» из Сочи в Москву. Причиной задержки стала поломка самолёта.