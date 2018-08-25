Сакраменто, США, 25 августа, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Один подросток погиб и один серьезно ранен, таковы последствия стрельбы произошедшей возле одной из школ Северной Калифорнии сообщает 25 августа Associated Press.

kerttu Пистолет в руке

Согласно данным полиции, стрельба стала результатом конфликта между двумя группами. Два человека задержаны по факту происшествия, в настоящее время идет расследование данного инцидента.

Отметим, 7 августа в городе Форт-Лодердейл американского штата Флорида в результате стрельбы около библиотеки пострадал один человек.