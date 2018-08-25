В результате стрельбы у школы в Калифорнии погиб подросток
Сакраменто, США, 25 августа, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Один подросток погиб и один серьезно ранен, таковы последствия стрельбы произошедшей возле одной из школ Северной Калифорнии сообщает 25 августа Associated Press.
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Пистолет в руке
Согласно данным полиции, стрельба стала результатом конфликта между двумя группами. Два человека задержаны по факту происшествия, в настоящее время идет расследование данного инцидента.
Отметим, 7 августа в городе Форт-Лодердейл американского штата Флорида в результате стрельбы около библиотеки пострадал один человек.