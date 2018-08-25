Вашингтон, 25 августа, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Комитет Конгресса США по энергетике и торговле вызвал для дачи показаний об отслеживании сообщений исполнительного директора компании Twitter Джека Дорси. Об этом сообщается накануне, 24 августа, на официальной странице комитета.

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Члены комитета хотят детально расспросить Дорси о механизме в сети микроблогов Twitter, который отслеживает и контролирует сообщения пользователей.

Допрос должен состоятся 5 сентября.

Председатель комитетат Конгресса США по энергетике и торговле Грег Уолден надеется, что Дорси будет честен перед комитетом и ответит на все поставленные перед ним вопросы.