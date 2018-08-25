Луганск, 25 августа, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Украинские силовики трижды за последние сутки обстреливали территорию Луганской Народной Республики, сообщает 25 августа пресс-служба народной милиции ЛНР.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

Согласно сообщению пресс-службы, во время обстрелов применялись 82-миллиметровые минометы, гранатометы, вооружение БМП, а также стрелковое и крупнокалиберное оружие. Огонь велся по позициям армии ЛНР в населенных пунктах Паньковка, Желобок и Логвиново. Всего по территории республики было выпущено 40 снарядов.

В результате обстрелов повреждены четыре дома, пострадавших среди мирного населения и военнослужащих, по предварительным данным, нет.

Отметим, ранее 1 июля контактная группа согласовала т. н. «хлебное перемирие» между сторонами конфликта, которое было третьей с начала года попыткой прекратить огонь на линии соприкосновения.