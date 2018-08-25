Вашингтон, 25 августа, 2018, 08:39 — ИА Регнум. В США прокуратура обвинила 19 иностранных граждан в том, что они незаконно проголосовали на выборах президента США 2016 года. Об этом накануне, 24 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

(сс) Tom Arthur Голосовать там

В сообщении сказано, что прокурор восточного округа Северной Каролины Роберт Дж. Хигдон объявил о том, что 19 иностранным гражданам были предъявлены различные обвинения, в том числе — незаконное голосование на выборах президента США.

Следствие установило, что обвиняемые подделали документы или предоставляли ложные данные, чтобы незаконно потребовать гражданство США.

Уточняется, что 12 обвиняемых являются выходцами из стран латинской Америки (Мексика, Гаити, Панама). Трое — выходцы из Европы (Германия, Италия). Трое из Азии (Япония). А также один житель Африки.