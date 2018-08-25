Нью-Йорк, США, 25 августа, 2018, 08:29 — ИА Регнум. О том, что компания Tesla и дальше продолжит быть публичной, заявил 25 августа в своем официальном блоге глава Tesla Илон Маск.

Heisenberg Media Илон Маск

Как пишет Илон Маск, так считает лучшим для компании, исходя из полученных им отзывов, большинство акционеров. Поэтому, по его словам, он встретился с членами совета директоров Tesla и передал им что «лучшим путем для Tesla будет оставаться публичной» компанией. На что члены совета директоров «дали понять, что они согласны».

Также Маск сообщил, что преобразование Тesla в исключительно частную компанию оказалось более «затратным и сбивающим с толку», чем он считал раньше. А потому его мнение по поводу наличия достаточного финансирования для полного выкупа акций также изменилось.

Отметим, ранее предприниматель написал в своем twitter, что он рассматривает возможность выкупа акций компании по цене 420 долларов за одну акцию. Позднее Маск выпустил разъяснение на сайте Тesla в котором он объяснил, что данная инициатива дает выбор имеющим пакет акций в компании: либо остаться инвесторами, либо продать акции Тesla с 20% премией за 420 долларов.