Самара, 25 августа, 2018, 08:06 — ИА Регнум. На одной из детских площадок в центре Самары «неожиданно» был обнаружен могильный камень криминальному авторитету, который был убит на этом месте в 90-х годах XX века. Об этом накануне, 24 августа, сообщают местные СМИ.

Скриншот страницы: twitter.com.etg_63.status.1032876217815453696

Оказалось, что могильный памятник, который расположен прямо на детской площадке в одном из дворов Самары, был установлен почти 25 лет и назад и до недавнего времени никому особо не мешал.

Этот памятник установили родители некоего криминального авторитета по кличке Беркут, который был расстрелян на этот самом месте в середине 90-х годов XX века. Сам он похоронен в Новокуйбышевске. Детской площадки в этом дворе не было уже много лет и только совсем недавно у городских властей дошли руки до того, чтобы её установить. Тут то и оказалось, что дети будут играть рядом с могильным памятником в память о криминальном авторитете из 90-х.

Местные жители сперва обратились в мэрию города с просьбой демонтировать памятник, но там им отказали, сославшись на то, что кусок земли площадью в 5 квадратных метров во дворе многоквартирного дома, на котором установлен памятник, находится в частной собственности.

Но информация уже просочилась в СМИ и социальные сети. Так, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что лично разберется с ситуацией и если потребуется, то сам демонтирует памятник.