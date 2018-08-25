Москва, 25 августа, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал российский футбольный клуб «Спартак» после матча с греческим клубом ПАОК в Москве, 24 августа об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

RonnyK Флаг ФК «Спартак»

Московский клуб был оштрафован за поведение болельщиков на матче, прошедшем 14 августа. Во время встречи, завершившейся со счетом 0:0, болельщики «Спартака» перекрывали лестничные проходы на стадионе, а также скандировали запрещенные кричалки.

По решению УЕФА, «Спартак» должен выплатить штраф в 31 тыс. евро.

Напомним, что встреча клубов в Москве была ответной. Первый матч «Спартак» — ПАОК проходил в греческих Салониках и завершился победой ПАОКа — 3:2. Не обошлось без нарушений и на прошлом матче. УЕФА оштрафовал греческий клуб на 22 тыс. евро за блокировку болельщиками лестничных проходов и использование лазерной указки.