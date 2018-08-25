Вашингтон, 25 августа, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Советники президента США Дональда Трампа и его адвокаты активно отговаривают его от намерения помиловать бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Об этом накануне, 24 августа, пишет издание Politico со ссылкой на бывших сотрудников Белого дома.

DonkeyHotey Пол Манафорт — Шарж

По данным издания, Трамп расценивает расследование в отношении Манафорта как «охоту на ведьм» и уверен, что подобные обвинения никогда бы не были выдвинуты против советников или помощников Хиллари Клинтон.

Напомним, что Манафорт и его деловой партнёр Рик Гейтс стали первыми фигурантами расследования о так называемом вмешательстве России в выборы в США. При этом специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет это расследование, установил, что Манафорт был связан вовсе не с Россией, а с Украиной. В частности, Манафорт, долгое время работал на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Партию регионов.

Против Манафорта были выдвинуты 18 обвинений, в частности, в сговоре против США и введении властей в заблуждение. 21 августа суд присяжных признал Манафорта виновным по восьми пунктам из 18.

Сотрудники администрации опасаются, что Трамп после вынесения приговора помилует Манафорта и это нанесет очередной удар по его и без того шаткому положению. Такое решение также может негативно отразится на промежуточных выборах в Конгресс, а от их результата фактически зависит результат следующих президентских выборов.