Нижний Тагил, Свердловская область, 25 августа, 2018, 07:27 — ИА Регнум. В свердловском Нижнем Тагиле завершён приём заявок на участие в конкурсе на пост главы города. Документы сдали шесть человек.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Администрация города. Нижний Тагил

Среди заявившихся — врио главы города Владислав Пинаев, журналист Илья Коровин, юристы Александр Усольцев и Юрий Черных, глава отделения «Партии Роста» Евгений Рохлин и педагог Данил Кукутин.

Напомним, конкурс был объявлен в июле. Этому предшествовало назначение всенародно избранного мэра Сергея Носова врио губернатором Магаданской области и затем отмена прямых выборов города.