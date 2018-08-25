Киев, 25 августа, 2018, 05:52 — ИА Регнум. Взаимоотношения с Россией после распада СССР Украина должна была строить на других основаниях, заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук, сообщает украинское агентство «Униан».

Yuriy Ivanov Леонид Кравчук (слева), Станислав Шушкевич (в центре) и Борис Ельцин (второй справа) после подписания Соглашения о создании СНГ

По его словам, Украине необходимо было занять более выгодную позицию насчет выплаты долгов Советского Союза, а также по вопросам ядерного разоружения.

«Вывезти нужно было обязательно, в этом сомнений нет. Но мы могли бы продать этот отказ от ядерного оружия за большую цену», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы минюстов Эстонии и Латвии заявили о намерении получить с России финансовую компенсацию за «советскую оккупацию». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные претензии не имеют ни правовых, ни исторических оснований.