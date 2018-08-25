Челябинск, 25 августа, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Российская фигуристка Ирина Слуцкая, заслуженный мастер спорта России, проведет в Челябинске мастер-классы для детей, больных диабетом, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Kremlin.ru Ирина Слуцкая с Владимиром Путиным — 2002 год

Уточняется, что 30 августа в на площадке ДК Колющенко (Челябинск) пройдет XIII Южно-Уральский профилактический форум, на который приедет Слуцкая в рамках всероссийской акции «Жить, побеждая диабет».

Слуцкая, которая является председателем президиума Добровольного физкультурного союза и членом Совета при председателе Совфеда по взаимодействию с институтами гражданского общества, представит на форуме проект помощи больным сахарным диабетом.

Планируется подписание соглашения о взаимодействии правительства Челябинской области и Добровольного физкультурного союза в сфере популяризации физкультуры.

«Кроме этого, в ледовом дворце «Уральская молния» гостья проведет мастер-класс по фигурному катанию для детей с сахарным диабетом. А в 12:30 (время местное) в сквере им. Колющенко под руководством Ирины Слуцкой состоится занятие по скандинавской ходьбе для всех желающих», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, по итогам минувшего года, самая высокая заболеваемость сахарным диабетом наблюдается в Уральском федеральном округе, причем самая неутешительная статистика — в Зауралье, на втором месте — Средний Урал, на третьем — Ямал, на четвертом — Югра, на пятом — Тюменская область, а Южный Урал замыкает эту шестерку (229,3 человека на 100 тыс. населения).