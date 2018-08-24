Щёкино, Тульская область, 24 августа, 2018, 23:59 — ИА Регнум. ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло вечером 24 августа на трассе М-2 «Крым» в Тульской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, на 200-м километре трассы в Щёкинском районе столкнулись «Лада Приора» и «КамАЗ».

К месту были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД, скорая помощь и областная поисково-спасательная служба.

Представитель оперативного штаба на месте сообщил РИА «Новости», что в результате аварии погибли четыре человека.

В МЧС отмечают, что движение на трассе в настоящее время затруднено, водителям рекомендовано пользоваться объездными путями.