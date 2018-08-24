Казань, 24 августа, 2018, 23:50 — ИА Регнум. Верховный суд Татарии приступил к рассмотрению апелляции сменного капитана теплохода «Москва-130» Юрия Миронова, который ранее был признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Судом ему было назначено наказание в размере 50 тыс. рублей, с зачетом пребывания в СИЗО и нахождения под домашним арестом штраф составил 8 тыс. рублей.

Алексей Стратонников ИА Красная Весна Теплоход

Защита настаивает на невиновности капитана. По словам адвоката обвиняемого Андрея Кропотова, его подзащитный является не собственником корабля и владельцем лицензии на перевозку пассажиров, а лишь наемным работником, сообщает «Реальное время».

"Он даже не является субъектом преступления по ст. 238 УК РФ. Им должен быть тот, кто извлекает прибыль от оказания услуг потребителям. Именно поэтому по делу «Булгарии» привлекали директора компании-перевозчика», — пояснил адвокат.

Кропотов уточнил, что продавал билеты и получал прибыль «Татфлот», как перевозчик компания не исключила проход на борт теплохода безбилетников.

«Капитана сделали крайним — как будто он должен был с капитанского мостика сойти и считать людей по головам, когда ситуация на воде была непростая — ветер и большая волна», — возмущается защитник.

«В отношении всех представителей «Татфлота» было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела, несмотря на проведенную экспертизу, которая установила — двое руководителей компании косвенно причастны к той ситуации. И сделано это было с молчаливого согласия прокуратуры», — добавил Кропотов.

Причем ранее Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков, вспоминая крушение «Булгарии», говорил, что отвечать должен не один Миронов.

«Это как раз тот пример, когда жадность бизнесменов может привести их на скамью подсудимых», — полагает Кебеков.

Все-таки ответственности за тот рейс «Татфлоту» не удалось избежать — компания была оштрафована на 100 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пассажирский теплоход судоходной компании АО «Татфлот» следовал 21 мая в Казань с 440 пассажирами на борту, из которых 35 — это дети. Вместимость же судна составляет всего 300 человек, на это число рассчитаны и спасательные средства. Всего на борту в тот день было 345 спасжилетов, из них 30 — на детей и 8 спасательных плотов на 25 человек.

Теплоход был перегружен в 1,5 раза. В тот день на Куйбышевском водохранилище порывы ветра достигали 14−17 метров в секунду, что могло привести перегруженное судно к трагедии.

После проведения проверки у транспортной прокуратуры были вопросы и к владельцам судна, имеющим юридическую прописку в Казани, и к организаторам перевозки.

Согласно данным Верховного суда Татарии, следующее заседание по рассмотрению апелляции Миронова состоится 7 сентября.