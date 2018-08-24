Челябинск, 25 августа, 2018, 00:11 — ИА Регнум. Гражданин Узбекистана выдворен из России за мошенничества у себя на родине, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Узбекский гражданин выдворен с территории Челябинской области по запросу из Узбекистана, где он в период с 2013 по 2016 гг. совершил мошенничества, а затем эмигрировал в Россию.

У себя в стране этот человек обвиняется в двух эпизодах присвоения чужих денег. Первый эпизод — это обман соотечественника, которого он обещал трудоустроить в США. Якобы деньги ($4200) понадобились должностным лицам, чтобы ускорить дело.

Второй эпизод — это присвоение суммы, эквивалентной 989 137 рублей, которую ему заплатили за содействие в проведении аудиторской проверки. Деньги тоже якобы понадобились, чтобы заплатить чиновникам.

В России он был задержан в марте 2018 года. По результатам экстрадиционной проверки решено выдать злоумышленника узбекским властям для привлечения к уголовной ответственности.

«Решение вступило в законную силу, в связи с чем задержанный направлен к месту передачи правоохранительным органам Республики Узбекистан, — отметили в прокуратуре. — За совершение преступления ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет».

Напомним, по данным Агентства по вопросам внешней трудовой миграции, в 2018 году Узбекистан планировал официально отправить в Россию более 50 тысяч трудовых мигрантов.