Кито, 24 августа, 2018, 23:12 — ИА Регнум. Власти Эквадора приняли решение открыть гуманитарный коридор, чтобы позволить беженцам из Венесуэлы проследовать из Колумбии в Перу, сообщает El Comercio.

Николай Фешин. Беженцы. Эскиз.1900

По информации издания, из города Тулькан на севере Эквадора на юг к границе Перу будет отправлено в общей сложности 36 автобусов с гражданами Венесуэлы.

Напомним, в начале августа на территории некольких провинций Эквадора был введён режим чрезвычайного положения в связи с притоком беженцев из Венесуэлы. В МИД Эквадора заявляли, что на территорию страны ежедневно прибывает до 4200 беженцев.

Эквадор и Перу в настоящее время готовятся ужесточить миграционную политику в отношении граждан Венесуэлы. Теперь въезд для них будет разрешён только при наличии действующих заграничных паспортов.

Читайте также: В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение из-за венесуэльских беженцев