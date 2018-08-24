Соледар, ДНР, 24 августа, 2018, 21:56 — ИА Регнум. В ходе обстрела города Горловка, который начался в 16:10 мск, повреждения получили жилые дома и инфраструктура города, сообщили 24 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

В семи домах по улице Бондаренко мины калибра 120 мм повредили кровлю, перекрытия. В домах вылетели стёкла, пострадали заборы и сараи, выведена из строя линия электропередачи, питающая эту улицу.

Погибших в результате обстрелов нет.

Напомним, на фоне празднований Дня независимости Украины бойцы ВСУ второй день обстреливают поселок Старомихайловка. Повреждены полтора десятка жилых домов.

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