Челябинск, 25 августа, 2018, 00:11 — ИА Регнум. Водителя, виновного в гибели пешехода в Челябинске, задержала полиция, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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«23 августа текущего года около 05 часов 35 минут водитель фургона ИСУЗУ, двигавшийся по проезжей части Свердловского тракта в направлении от поселка Казанцево к ул. Индивидуальной в Курчатовском районе города Челябинска, возле здания 2Б по Свердловскому тракту совершил наезд на неустановленного пешехода, который от полученных травм скончался на месте», — сообщили в пресс-службе.

В полиции отметили, что водитель скрылся с места происшествия, бросив пострадавшего. В этот же день шофера нашли: им оказался мужчина 1986 года рождения.

По факту случившегося расследуется уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности (часть 3 статьи 264 УК РФ). Личность погибшего не установлена. Тех, кто мог знать этого человека, и очевидцев ДТП просят сообщить в полицию.

«Его приметы: мужчина, на вид около 40−48 лет, худощавого телосложения, рост около 170−180 см, одет в серую клетчатую рубашку, серые шорты с красной резинкой, тапки из полимерного материала темно-синего цвета», — отметили в МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр общественной безопасности по Челябинской области Евгений Савченко в начале августа констатировал рост в регионе количества ДТП в летний период.

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