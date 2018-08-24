Москва, 24 августа, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в здании Банка России на Неглинной улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС России на пожаре

Информации о пострадавших в результате пожара на данный момент не поступало.

Напомним, пожар вспыхнул вечером 24 августа в здании, расположенном по адресу: улица Неглинная, 12. Очаг возгорания находился на предпоследнем, пятом этаже.

По предварительным данным, в одном из помещений Центробанка загорелись оргтехника и мебель. Причины произошедшего в настоящее время выясняются.