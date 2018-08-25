Москва, 25 августа, 2018, 14:06 — ИА Регнум. В Москве стартовал XI международный музыкальный фестиваль военных оркестров «Спасская башня». Фестиваль торжественно открылся на Красной площади 24 августа и продолжится до 2 сентября. Как на церемонии открытия заявил мэр Москвы Сергей Собянин, проведение фестиваля приурочено ко дню рождения столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Спасская башня». Имперский юношеский оркестр, г. Брентвуд

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин на открытии фестиваля «Спасская башня»

«Это большой подарок для москвичей, для миллионов зрителей в нашей стране и по всему миру. Завтра и в последующие дни оркестры выйдут за пределы Красной площади, они будут выступать в парках и даже вокзалах Москвы. Хочу сказать огромное спасибо всем участникам и организаторам этого замечательного праздника», — отметил Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Спасская башня». Международный кельтский оркестр волынок и барабанов

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Спасская башня». Имперский юношеский оркестр, г. Брентвуд

Россию в рамках фестиваля представляют лучшие музыкальные военные коллективы: Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка, Сводный оркестр Московского гарнизона, Центральный военный оркестр Министерства обороны, Центральный оркестр ВМФ им. Н. А. Римского-Корсакова, Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. В. М. Халилова и другие коллективы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Спасская башня». Корпус «Старых гренадеров» Женевы

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Спасская башня». Корпус «Старых гренадеров» Женевы

Участие в фестивале также принимают зарубежные гости: на открытии «Спасской башни» выступил юношеский оркестр из Великобритании, команда Нидерландов, оркестр карабинеров принца Монако, музыкальный коллектив королевской гвардии Омана.

Команда из Ирландии исполнила шоу национальных танцев, корпус «Старых гренадеров Женевы» показал искусство барабанного мастерства, национальные программы представили военный оркестр Шри-Ланки и вооруженных сил Мьянмы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Спасская башня». Творческий коллектив «Банда Монументаль».

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Спасская башня». Творческий коллектив «Банда Монументаль».

Ранее своё приветствие участникам, организаторам и гостям военно-музыкального фестиваля направил президент Российской Федерации Владимир Путин, где высоко оценил вклад «Спасской башни» в отечественную и зарубежную культуру.

«За прошедшее время этот творческий форум прочно утвердился как одно из наиболее ярких, впечатляющих событий культурной жизни, своей зрелищностью, самобытностью жанров, вдохновляющей энергетикой и блестящим исполнительским мастерством участников снискал поистине мировую известность», — подчеркнул он.

В рамках проведения фестиваля 24 августа — 2 сентября также стартует проект «Спасская башня детям» — семь тематических площадок, где зрители могут приобщиться к истории и культуре музыкального фестиваля. Визитной карточкой шоу станет конное представление совместной команды Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Спасская башня»

Дарья Антонова ИА REGNUM Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова

Специальным гостем фестиваля станет французская певица Мирей Матье — она является талисманом «Спасской башни» и участвует в мероприятии десятый год подряд. Увидеть выступления артистки можно будет 31 августа, 1 и 2 сентября и один раз в дневной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, центром притяжения гостей станет Красная площадь, на которой посмотреть военно-музыкальное шоу смогут семь тыс. человек. Помимо главной площадки, выступления военных оркестров пройдут на ВДНХ, в столичных парках и скверах. Главной темой «Спасской башни» в 2018 году является офицерский бал. Такой выбор сделали зрители во время опроса в социальных сетях.

Читайте подробнее: Московский офицерский бал — главная тема фестиваля «Спасская башня»