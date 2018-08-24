Баку, 24 августа, 2018, 21:03 — ИА Регнум. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) готово рассмотреть проект по запуску скоростных поездов «Ласточка» по маршруту Минводы — Баку.

Ласточка

«ОАО «РЖД» в лице Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) готово рассматривать проект организации железнодорожного сообщения по маршруту Минеральные Воды — Баку составами «Ласточка» при готовности железнодорожной инфраструктуры к курсированию указанного подвижного состава, а также при подтверждении востребованности данного маршрута со стороны перевозчика АО «ФПК», — сообщили ТАСС в пресс-службе СКЖД.

Ранее стало известно, что рабочая группа при Минкавказа подготовит дорожную карту для запуска скоростного поезда по направлению Минеральные Воды — Баку.

Если проект будет одобрен, время в пути между двумя городами сократится до 4,5 часа, а до Дербента — до 3,5 часа.