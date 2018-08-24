Ташкент, 24 августа, 2018, 21:17 — ИА Регнум. Российская делегация во главе с министром экономического развития России Максимом Орешкиным провела переговоры в министерстве экономики Узбекистана, сообщили 24 августа в пресс-службе министерства экономики республики.

Mil.ru Россия и Узбекистан

Во встрече приняли участие представители холдинговых компаний и государственных органов Узбекистана. Министр экономики республики Ботир Ходжаев отметил, что стороны достигли позитивных результатов в ходе взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов в Узбекистане и организационные вопросы узбекско-российского экономического форума.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов заявил, что с начала 2018 года Россия инвестировала в Узбекистан $600 млн. По его словам, за шесть месяцев товарооборот между странами составил $2,8 млрд.