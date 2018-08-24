Москва, 24 августа, 2018, 20:46 — ИА Регнум. В здании на Неглинной улице в центре Москвы вечером 24 августа произошёл пожар. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на очевидцев.

NVO Центробанк

В Telegram-канале Life Shot сообщается, что пожар вспыхнул в здании Центробанка России, очаг возгорания находится на предпоследнем, пятом этаже.

Сообщается, что прилегающая к месту ЧП улица перекрыта. В борьбе с огнём задействованы силы трёх пожарных частей.

Официальных сообщений о пожаре на данный момент не поступало. Подробности произошедшего уточняются.