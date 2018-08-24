Лондон, 24 августа, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Британские истребители были подняты в воздух для сопровождения российского противолодочного самолёта-амфибии Бе-12 над акваторией Чёрного моря, заявили 24 августа в пресс-службе министерства обороны Соединённого Королевства.

Истребитель Typhoon

«Истребители Typhoon были подняты в воздух 23 августа с военной базы в Румынии для сопровождения российского Бе-12, следовавшего из Крыма на юго-запад на Чёрным морем», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт уже о втором за неделю случае, когда «воздушные суда Королевских ВВС в рамках миссии НАТО поднимаются в воздух для сдерживания провокаций со стороны российских самолётов и обеспечения спокойствия союзников в Румынии и НАТО».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе ВВС Великобритании заявили, что 13 августа два британских истребителя вылетали с базы в Румынии для сопровождения шести российских Су-24, якобы приблизившихся к воздушному пространству НАТО. Позднее в Минобороны России опровергли данную информацию, сообщив, что в указанную дату четыре самолёта морской авиации Черноморского флота выполняли плановые учебные полёты над Чёрным морем, при этом ни одного бомбардировщика Су-24 среди них не было.