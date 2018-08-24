Санкт-Петербург, 24 августа, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Северной столицы заключил под стражу по 25 сентября 2018 года начальника службы материально-технического снабжения СПб ГУП «Петербургский метрополитен» Дениса Руденко.

Victor Арест

Он обвиняется по громкому уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере при поставке дорогостоящего оборудования для нужд подземки. Причем речь идет о стратегической защищенности метрополитена.

Руденко просил избрать ему домашний арест, но суд отправил высокопоставленного сотрудника метро в СИЗО.

Ранее сегодня, 24 августа, подельник Руденко, гендиректор АО «МК Дизель-энерго» Алексей Лазарев был выпущен под залог в 2 млн рублей.

Преступление, которое инкриминируется сотруднику метро и коммерсанту, было совершено в конце 2015 года, считает следствие.

По его версии, Руденко, в то время главный инженер службы специальных сооружений метрополитена, вместе с соучастниками разработал план по хищению денежных средств при выполнении договора по модернизации четырех дизель-генераторов, которые могут обеспечить метро электричеством в случае аварийного отключения внешних источников.

По данным следствия, сообщники убедили руководство СПб ГУП «Петербургский метрополитен» заключить договор на модернизацию четырех дизель-генераторов в части холодильников воздуха на сумму 32 млн 750,5 тыс. рублей.

«Обвиняемые приискали восемь агрегатов, которые были выданы в качестве охладителей воздуха требуемых марок, однако не предусмотрены проектной и конструкторской документацией, и их эксплуатация может привести к выходу из строя дизель-генераторов», — пояснили суть инкриминируемых деяний в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Метрополитен перечислил за эти работы более 32 млн рублей, которые были похищены злоумышленниками, считает следствие.

Добавим, что в ходе обысков следователями СКР и сотрудниками ФСБ у фигурантов дела были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также более 10 млн рублей наличными. Устанавливаются соучастники преступления, расследование уголовного дела продолжается.