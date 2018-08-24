Челябинск, 24 августа, 2018, 20:11 — ИА Регнум. В Челябинской области до 2020 года будет сдано девять новых школ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

ИА REGNUM

Одна из школ, в Челябинске, была открыта в 2017 году. Ещё три введут в 2018-м. Школы в Челябинске, Сосновском районе и Магнитогорске будут рассчитаны на 2,5 тыс. учащихся.

Ещё шесть школ планируют сдать в 2019—2020 годах. Кроме того, до конца 2018 года будут открыты новые детские сады — в Аше, Челябинске и Пласте.