Воткинск, Удмуртия, 24 августа, 2018, 20:01 — ИА Регнум. Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртии вступило в дело о признании банкротом воткинского ООО «Завод радиотехнологического оснащения» («Завод РТО»). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкрот

Согласно данным суда, задолженность предприятия по обязательным платежам составляет 9,844 млн рублей.

С иском о признании должника несостоятельным обратилось АО «Русатом Оверсиз» (входит в госкорпорацию «Росатом», ответственна за продвижение проектов сооружения АЭС на зарубежных рынках). Сумма исковых требований компании в отношении «Завода РТО» составляет 31,204 млн рублей.

«Завод РТО» введен в строй в 1971 году. Предприятие занимается изготовлением специальных станков, прессов, емкостей, нестандартного оборудования и оснастки для предприятий атомной, металлургической, нефтяной, химической, автомобильной промышленности и другого нестандартизированного оборудования весом до 10 тонн одного неразъемного узла.

ИА REGNUM напоминает, в 2017 году в отношении предприятия дважды подавались иски о признании банкротом от ЗАО «Теплосбытовая компания «Воткинский завод». По первому иску, поданному в октябре, сумма требований составляла 7,274 млн рублей. В рамках второго разбирательства, инициированного в декабре, долг обозначен в размере 11,521 млн рублей. В обоих случаях во введении наблюдения было отказано — предприятие сумело погасить задолженность.