Вашингтон, 24 августа, 2018, 20:00 — ИА Регнум. Новые санкции Вашингтона против Москвы, которые должны вступить в силу в ближайшие дни, предусматривают запрет на кредиты и экспорт американского оружия в Россию, следует из документа, опубликованного в Федеральном регистре США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Соединённые Штаты намерены прекратить практически любую помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года. Исключение предусмотрено лишь для гуманитарной помощи, доставки продовольствия и сельскохозяйственных продуктов.

Также, согласно документу, будет приостановлена выдача лицензий на поставки российским государственным компаниям оружия и продукции двойного назначения из США. При этом запрет не затронет российско-американское сотрудничество в космической сфере и не будет распространяться на продукцию, необходимую для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

Кроме этого, новые санкции предусматривают отказ в предоставлении России «любых кредитов, кредитных гарантий и прочей финансовой поддержки» со стороны любого учреждения в Соединённых Штатах.

Напомним, в начале августа в Вашингтоне был анонсирован новый пакет антироссийских мер. На этот раз — за якобы причастность Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Новые санкции должны были вступить в силу с 22 августа, однако затем их введение было отложено до 27 августа.