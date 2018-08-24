Алма-Ата, Казахстан, 24 августа, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Управление департамента внутренних дел Алма-Аты не обнаружило объективных данных, указывающих на наличие в действиях работников департамента охраны общественного здоровья состава преступления, и прекратило досудебное расследование. Об этом 24 августа сообщает агентство «Казинформ».

Mvd.gov.kz

Прокуратурой Алма-Аты установлено, что с апреля по май 2018 года в городе наблюдался рост заражения менингитом. От инфекции умерли четыре человека. 29 мая прокуратура зарегистрировала уголовное дело по факту нарушения санитарных правил и гигиенических норм, повлекшее смерть двух и более человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка менингита в Алма-Ате пошла на спад в начале июня. По состоянию на 9 июня в отделениях инфекционных стационаров города находились 11 человек.