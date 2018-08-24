Киев, 24 августа, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Министерство финансов Украины одолжило на короткий срок $725 млн у глобальных заимодавцев, сообщил 24 августа официальный сайт ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Политический эксперт Дмитрий Джангиров отметил, что в сообщении министерства финансов не указан процент, под который Украина получила деньги:

«Сумма — $725 млн. И доходность — явно по поводу годовщины независимости — более 9%. Минфин даже побоялся публиковать эту цифру, втрое превосходящую ожидаемый рост ВВП… Выплаты — уже в 2019-м… Латание бюджетных дыр…» — написал политолог на своей странице в социальной сети Facebook.

Джангиров считает, что пафосные русофобские речи президента Петра Порошенко и парад по случаю Дня независимости Украины послужили хорошим маневром, отвлекающим страну от тяжелого состояния экономики.

Эксперт напомнил, что «Газпром» на фоне так называемого «дела Скрипаля», когда отношения с Великобританией стали крайне плохими, одолжил в Лондоне $725 млн всего под 2,5% годовых.

Напомним, многие эксперты уверены, что Украине не удастся привлечь иностранные инвестиции, поскольку после сентября 2017 года страну перестали считать надежным партнером.

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