Челябинск, 24 августа, 2018, 19:46 — ИА Регнум. В Челябинске после нападения ротвейлеров на четырёхлетнего мальчика возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в городском УМВД.

Ротвейлер

Возможно, ответить придётся бабушке мальчика. Именно её собаки напали на ребёнка. Дело возбуждено по факту причинения тяжёлых травм.

Напомним, ЧП случилось вечером 12 августа в коллективном саду. Собаки набросились на игравшего ребёнка. Его мать пыталась их отогнать, но тоже оказалась покусана.

В тяжёлом состоянии мальчика госпитализировали. Сейчас он идёт на поправку.