Пекин, 24 августа, 2018, 19:39 — ИА Регнум. В российском культурном центре в Пекине при участии советника посольства России в КНР Ольги Мельниковой открылась выставка произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и фотографии, организованная в рамках Российской недели искусств, сообщает 24 августа Синьхуа.

(сс) Tasos_Lekkas Искусство

В представлении своих произведений китайской общественности присутствовали художники и скульпторы из Российской Федерации и республик СНГ; в рамках выставки организованы различные обучающие мероприятия, в которых могут участвовать все желающие.

Выставка завершит свою работу 29 августа.