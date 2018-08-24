Вашингтон, 24 августа, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Американский сенатор Джон Маккейн, страдающий онкологическим заболеванием, принял решение прекратить дальнейшее лечение. Об этом 24 августа сообщает The New York Times со ссылкой на заявление семьи сенатора.

Gage Skidmore Джон Маккейн

Как отмечается, отказаться от терапии Маккейн решил в связи с необратимой прогрессией заболевания.

«Развитие болезни и неумолимое влияние возраста диктуют свой вердикт. С присущей ему силой воли он принял решение прекратить медицинское лечение», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, у влиятельного сенатора-республиканца в июле 2017 года была обнаружена опухоль мозга. Медики диагностировали у Маккейна агрессивную форму глиобластомы.