Псков, 24 августа, 2018, 19:28 — ИА Регнум. В субъекты Российской Федерации на реализацию мероприятий национального проекта «Образование» будет направлено 390 млрд рублей — это 80% общего бюджета национального проекта. Об этом сегодня, 24 августа, на августовском педагогическом совете в Пскове сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Васильева

Реализация проекта будет вестись в рамках исполнения нового «майского» указа президента. В каждом регионе России будет создан проектный офис, он формирует паспорт регионального проекта, который станет частью федерального.

По словам Васильевой, национальный проект «Образование» ставит перед собой две цели: это конкурентоспособность образования и вхождение отечественной системы в десятку лучших в мире по качеству, а также воспитание гармоничной и социально ответственной личности.

Читайте также: Псков хотят сделать певческой столицей России

Напомним, национальный проект «Образование» включает в себя девять направлений. Среди них — направление «Молодые профессионалы», предусматривающее создание 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5 тыс. лабораторий и мастерских по отдельным компетенциям, в которых к 2024 году пройдут обучение 1,5 млн российских студентов. В рамках проекта предполагается создание центров непрерывного развития профессионального мастерства и для учителей, предусмотрена «Цифровая образовательная среда» (скоростной интернет в каждую школу и автоматизация учительской отчётности), есть направления для работы с талантливыми и одарёнными детьми, программа поддержки родительского сообщества, а также проекты «социальных лифтов» и «новых возможностей для каждого».

Читайте также: Путин назвал источники финансирования «майского указа»