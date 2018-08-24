Астана, 24 августа, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин выразил уверенность в том, что в рамках официального визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в республику будут подписаны важные документы, сообщили 24 августа в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

24 августа российский посол встретился с министром по инвестициям и развитию республики Женисом Касымбеком. Бородавкин отметил важность подписания Конвенции о правом статусе Каспийского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в казахстанском городе Акатау главы России, Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.