Йошкар-Ола, 24 августа, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Заместитель мэра Йошкар-Олы Андрей Загайнов арестован в связи с возбуждением уголовного дела по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Марий Эл.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, Загайнов «подозревается в покушении на получение взятки через посредника в сумме 250 тыс. рублей, которая была передана» вечером 21 августа.

В настоящее время заммэра находится под стражей. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Подробности дела не раскрываются.

Отметим, в СМИ информация о задержании заместителя мэра появилась вечером 22 августа. На следующий день стало известно, что на работу Загайнов не вышел. В администрации объяснили его отсутствие болезнью, уточнял портал «7x7».

Заместителем мэра Йошкар-Олы по экономическим вопросам Андрей Загайнов был назначен в январе 2016 года, после того, как мэром города стал Евгений Маслов в связи с арестом бывшего градоначальника Павла Плотникова. До этого он руководил отделом развития предпринимательской деятельности в министерстве экономразвития Марий Эл.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-мэр Йошкар-Олы Павел Плотников был задержан 3 декабря 2015 года. В отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. По версии следствия, в июне 2014 года Плотников, являясь председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», получил от предпринимателя Александра Туруева взятку в виде квартиры стоимостью 4 млн рублей за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности. Позднее, в конце января 2016 года, было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности.

Следствие полагает, что с мая 2012 по ноябрь 2015 года Плотников «из корыстных побуждений» через доверенное лицо управлял обществом с ограниченной ответственностью, которое осуществляло предпринимательскую деятельность. Являясь сначала председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Йошкар-Олы, а затем главой администрации, Плотников предоставлял ООО льготы и преимущества, а также покровительствовал в другой форме.

Позднее было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Плотникова о получении взятки в виде трех гаражей.

Оглашение приговора назначено на 6 сентября. Государственный обвинитель попросил суд назначить наказание Плотникову в виде лишения свободы сроком на 13 лет с лишением права занимать государственные должности в течение 10 лет, а также назначить штраф в размере 34 млн рублей.