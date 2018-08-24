Псков, 24 августа, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Министр просвещения РФ Ольга Васильева предложила руководству Псковской области совместно с Псковской митрополией возродить традицию певческих праздников в регионе и развивать детское хоровое пение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, об этом министр заявила сегодня, 24 августа, на встрече по вопросам сохранения объектов исторического наследия и развития хорового движения в Пскове.

Николай Ярошенко. Хор. 1894

Васильева напомнила, что в 1901 году на Псковской земле состоялся первый в истории России праздник русской хоровой музыки, собравший 1,5 тыс. певцов. Масштаб у праздника, по её словам, был имперский, он проводился ежегодно — не только в Пскове, но и в Печорах, Изборске, других городах.

«Истоки хорового пения — это Псковская земля», — заявила Ольга Васильева.

Она отметила, что министерство просвещения РФ готово оказать помощь и поддержку хоровому движению в Псковской области — особенно, школьному хоровому пению.

«Хор — это единение, командообразующее, коллективное занятие, влияющее на нравственное здоровье. Развиваются навыки общения, сопричастности к общему делу, повышается самооценка», —также заявила Ольга Васильева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках своего рабочего визита в Псков министр просвещения РФ также провела традиционный августовский педагогический совет.