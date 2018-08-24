Астана, 24 августа, 2018, 19:16 — ИА Регнум. В школах Астаны русскоязычные классы планируют постепенно трансформировать в классы с казахским языком. Об этом заявил глава управления образования Астаны Ануар Жангозин, сообщает издание «Елорда Инфо».

Николай Богданов-Бельский. Приготовление уроков (фрагмент)

Подобная модель образования будет внедряться с нового учебного года в школе-лицее № 60 и в лицее-интернате «Білім-инновация». Согласно программе, полный переход на казахский язык планируется обеспечить к пятому классу.

Жангозин добавил, что в новом учебном году пять школ Астаны и три колледжа перейдут на латинский алфавит.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Казахстана планируется внедрить курс «Краеведение». Учебник для нового предмета разработан в рамках программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».